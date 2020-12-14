Статистика COVID-19 в Костанайской области на 14 декабря

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области

13 декабря в Костанайской области зарегистрировано 74 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 1,2%.

Заболевшие: 34 жителя г. Костанай, 10 – г.Рудный, 7 – г.Лисаковск, 6 – Аулиекольского района, 5 – г. Житикары, 4 – района им. Майлина, 4 – Денисовского района, 3 — Костанайского района, 1 – Камыстинского района.

59 обследованы по самообращению, 12 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 3 в целях эпид.надзора перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 61 с симптомами заболевания, 13 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 03 апреля по 13 декабря зарегистрировано 6398 случаев COVID-19, в т.ч среди детей до 14 лет – 398. Выписано с выздоровлением 5918 человек.

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