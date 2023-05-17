Стояла на обрыве. Костанайские полицейские предотвратили трагедию

На пульт «102» города Лисаковск поступил вызов о том, что на обрыве реки Айет находится девушка, которая может сорваться в воду.

На место происшествия сразу же был направлен автопатруль, в составе старших лейтенантов полиции Сеила Курбанова и Айтена Шайданова, которые оперативно нашли девушку и предотвратили трагедию.

«Мы прибыли на место вовремя, так как 18-летняя девушка находилась в состоянии стресса. Причинной ее нахождения на высоком берегу, оказалась стала ссора с молодым человеком», — рассказал Сеил Курбанов.

Отец девушки поблагодарил патрульных полицейских за спасение дочери. В настоящее время с ней работают психологи.

В пресс-службе ДП Костанайской области отметили, что сотрудники полиции Сеил Курбанов в органах внутренних дел служит с 2018 года, Айтен Шайданов с 2008. За это время напарники оказывали помощь гражданам, оказавшимся в трудной ситуации и имеют опыт работы в экстремальных ситуациях.

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