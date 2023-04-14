Страстная пятница – 2023: Что можно и чего нельзя делать 14 апреля в самый строгий день Великого поста

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Великая (Страстная) пятница — это день, в который Христа бичевали, судили, приговорили к смертной казни, привели на лобное место и распяли. Соответственно, это самый важный день сострадания для православных христиан.
Что можно делать в Страстную пятницу 14 апреля
В Страстную пятницу можно провести небольшой обряд: после службы в храме нужно принести домой 12 свечей. Все зажечь и в течение дня следить, чтобы они не погасли. Если до полуночи ни одна не потухнет, то на весь следующий год в вашем доме воцарятся гармония, мир и покой.
Страстная пятница – 2023: чего делать нельзя
В Страстную пятницу 14 апреля нельзя распивать алкоголь, а супругам — интимно сближаться. Приметы гласят, что ребёнок, зачатый в самый скорбный и строгий день Страстной недели, вырастет непослушным и с проблемами со здоровьем.
Можно ли в Великую пятницу работать, заниматься огородом или бытом?
Для многих окажется так, что 14 апреля — день рабочий. Поэтому, несмотря на ограничения, от обязанностей отлынивать не стоит. Если график такой, что трудиться необходимо, делать это нужно со всей ответственностью.
Заниматься любыми хозяйственными делами в Великую пятницу нельзя. Например, стирка в этот день считается большим грехом. А вот насчёт занятий в огороде каких-то особенных запретов нет. Согласно канонам церкви, любая суета в этот день должна исчезнуть