Страстная пятница – 2023: Что можно и чего нельзя делать 14 апреля в самый строгий день Великого поста

В Страстную пятницу можно провести небольшой обряд: после службы в храме нужно принести домой 12 свечей. Все зажечь и в течение дня следить, чтобы они не погасли. Если до полуночи ни одна не потухнет, то на весь следующий год в вашем доме воцарятся гармония, мир и покой.

Страстная пятница – 2023: чего делать нельзя

Страстная пятница 14 апреля считается самым строгим днём Страстной недели. В этот день в знак глубокого траура в церкви не проводится литургия, а все богослужения посвящены пути Христа на Голгофу, его распятию, смерти, снятию с креста тела и погребению.

14 апреля нельзя веселиться, играть свадьбу, венчаться. По преданиям, кто отметёт запреты и устроит праздник, будет потом весь год горевать. Не стоит также делать уборку в квартире, принимать банные процедуры, потому как всё это нужно было сделать накануне в Чистый четверг. Также нужно воздержаться от стрижки волос, маникюра и других косметических процедур.

В Страстную пятницу 14 апреля нельзя распивать алкоголь, а супругам — интимно сближаться. Приметы гласят, что ребёнок, зачатый в самый скорбный и строгий день Страстной недели, вырастет непослушным и с проблемами со здоровьем.

Можно ли в Великую пятницу работать, заниматься огородом или бытом?

Для многих окажется так, что 14 апреля — день рабочий. Поэтому, несмотря на ограничения, от обязанностей отлынивать не стоит. Если график такой, что трудиться необходимо, делать это нужно со всей ответственностью.