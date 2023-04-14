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Страстная пятница – 2023: Что можно и чего нельзя делать 14 апреля в самый строгий день Великого поста

Фото из открытых источников

Великая (Страстная) пятница — это день, в который Христа бичевали, судили, приговорили к смертной казни, привели на лобное место и распяли. Соответственно, это самый важный день сострадания для православных христиан.

Что можно делать в Страстную пятницу 14 апреля

Начать день стоит с молитвы, обязательно сходить в храм. В Страстную пятницу 14 апреля верующие, соблюдающие Великий пост, должны по возможности совсем отказаться от пищи, передает life.ru До полуночи пить только воду. Но если не получается, в виде исключения можно съесть немного постного хлеба. От голодания в Страстную пятницу освобождены беременные и кормящие матери, а также люди с серьёзными проблемами со здоровьем.

В Страстную пятницу можно провести небольшой обряд: после службы в храме нужно принести домой 12 свечей. Все зажечь и в течение дня следить, чтобы они не погасли. Если до полуночи ни одна не потухнет, то на весь следующий год в вашем доме воцарятся гармония, мир и покой.

Страстная пятница – 2023: чего делать нельзя

Страстная пятница 14 апреля считается самым строгим днём Страстной недели. В этот день в знак глубокого траура в церкви не проводится литургия, а все богослужения посвящены пути Христа на Голгофу, его распятию, смерти, снятию с креста тела и погребению.
14 апреля нельзя веселиться, играть свадьбу, венчаться. По преданиям, кто отметёт запреты и устроит праздник, будет потом весь год горевать. Не стоит также делать уборку в квартире, принимать банные процедуры, потому как всё это нужно было сделать накануне в Чистый четверг. Также нужно воздержаться от стрижки волос, маникюра и других косметических процедур.

В Страстную пятницу 14 апреля нельзя распивать алкоголь, а супругам — интимно сближаться. Приметы гласят, что ребёнок, зачатый в самый скорбный и строгий день Страстной недели, вырастет непослушным и с проблемами со здоровьем.

Можно ли в Великую пятницу работать, заниматься огородом или бытом?

Для многих окажется так, что 14 апреля — день рабочий. Поэтому, несмотря на ограничения, от обязанностей отлынивать не стоит. Если график такой, что трудиться необходимо, делать это нужно со всей ответственностью.

Заниматься любыми хозяйственными делами в Великую пятницу нельзя. Например, стирка в этот день считается большим грехом. А вот насчёт занятий в огороде каких-то особенных запретов нет. Согласно канонам церкви, любая суета в этот день должна исчезнуть

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