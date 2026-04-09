Свекровь и сноха стали фигурантками уголовных дел после семейного конфликта в Костанае





22 августа в полицию поступило сообщение о конфликте между 57-летней жительницей Костаная и её 24-летней снохой.

На место незамедлительно выехал участковый инспектор. Как установили полицейские, во время конфликта дочь хозяйки разбила стёкла дома, в котором находилась сноха.

По фактам причинения телесных повреждений возбуждены уголовные дела в отношении обеих женщин. Действия каждой участницы конфликта получат правовую оценку.

Также в отношении женщин вынесены защитные предписания, запрещающие им контактировать друг с другом.

Расследование продолжается.

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