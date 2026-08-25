Мотоциклист погиб в ДТП с КамАЗом в Костанайской области

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге КАЗ-19 вблизи села Семилетка. Столкнулись автомобиль КамАЗ и мотоцикл.
По предварительным данным полиции, водитель грузовика, выполняя манёвр, не убедился в его безопасности и допустил столкновение с мотоциклом. От полученных травм мотоциклист скончался на месте происшествия.
По факту ДТП начато расследование. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
В ведомстве напомнили водителям о необходимости строго соблюдать Правила дорожного движения и убеждаться в безопасности каждого манёвра.
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