Мотоциклист погиб в ДТП с КамАЗом в Костанайской области





Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге КАЗ-19 вблизи села Семилетка. Столкнулись автомобиль КамАЗ и мотоцикл.

По предварительным данным полиции, водитель грузовика, выполняя манёвр, не убедился в его безопасности и допустил столкновение с мотоциклом. От полученных травм мотоциклист скончался на месте происшествия.

По факту ДТП начато расследование. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В ведомстве напомнили водителям о необходимости строго соблюдать Правила дорожного движения и убеждаться в безопасности каждого манёвра.

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