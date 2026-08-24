Медосмотр водителей старше 65 лет: что изменилось с 25 августа

С 25 августа информационные системы Министерства здравоохранения и Министерства внутренних дел Казахстана начали автоматически обмениваться сведениями о прохождении водителями медицинского осмотра, сообщает rus.baq.kz
Изменения касаются водителей старше 65 лет и водителей с инвалидностью. Они, как и прежде, должны проходить обследование один раз в два года.
Само требование не является новым — оно действует с 2014 года. Изменился только механизм контроля. Раньше полицейские не могли проверить дату последнего обследования без бумажной справки. Теперь информация о наличии действующей справки по форме №073/у будет отображаться в системе МВД.
После прохождения медосмотра водителям не нужно отдельно обращаться в полицию, уведомлять ведомство или продлевать водительское удостоверение. Результаты обследования должны поступить в базу автоматически.
Если в государственной информационной системе не окажется подтверждения о прохождении медосмотра и отсутствии противопоказаний, право на управление транспортным средством может быть прекращено.
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