Медосмотр водителей старше 65 лет: что изменилось с 25 августа





С 25 августа информационные системы Министерства здравоохранения и Министерства внутренних дел Казахстана начали автоматически обмениваться сведениями о прохождении водителями медицинского осмотра, сообщает rus.baq.kz

Изменения касаются водителей старше 65 лет и водителей с инвалидностью. Они, как и прежде, должны проходить обследование один раз в два года.

Само требование не является новым — оно действует с 2014 года. Изменился только механизм контроля. Раньше полицейские не могли проверить дату последнего обследования без бумажной справки. Теперь информация о наличии действующей справки по форме №073/у будет отображаться в системе МВД.

После прохождения медосмотра водителям не нужно отдельно обращаться в полицию, уведомлять ведомство или продлевать водительское удостоверение. Результаты обследования должны поступить в базу автоматически.

Если в государственной информационной системе не окажется подтверждения о прохождении медосмотра и отсутствии противопоказаний, право на управление транспортным средством может быть прекращено.

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