До 30 МРП и штрафстоянка: что грозит за езду без действующего медосмотра





Водитель, который продолжит управлять автомобилем после прекращения права из-за просроченного медосмотра, может быть привлечён к административной ответственности, сообщает rus.baq.kz

По словам адвоката Айдара Советбекова, такое нарушение могут квалифицировать по части 2 статьи 612 КоАП РК как управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующего права. Штраф составляет 20 МРП, а автомобиль могут поместить на штрафстоянку.

При повторном нарушении в течение года штраф, согласно части 4 статьи 612 КоАП, может увеличиться до 30 МРП.

Серьёзные финансовые последствия возможны и в случае ДТП. Если водитель с просроченной медицинской справкой станет виновником аварии, страховая компания выплатит компенсацию пострадавшему, однако затем может через суд взыскать эту сумму с виновника в порядке регресса.

Если медосмотр пройден вовремя, но информация не появилась в системе, водителю рекомендуют иметь при себе бумажное подтверждение. При составлении протокола необходимо указать несогласие с нарушением и наличие действующей справки. Постановление можно обжаловать в течение десяти суток в специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям.

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