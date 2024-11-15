Шлем, права и никакого тротуара: новые требования для электросамокатчиков вступили в силу





С 25 августа в Казахстане изменились правила передвижения на электросамокатах. Главное нововведение — запрет на езду по тротуарам и пешеходным дорожкам.

Теперь пользователи электросамокатов должны передвигаться по велосипедным дорожкам или велополосам. Если их нет, разрешается ехать по правому краю проезжей части или по обочине в случаях, предусмотренных Правилами дорожного движения.

Выезжать на проезжую часть могут только лица старше 18 лет, имеющие водительское удостоверение любой категории. Также обязательно использование защитного шлема. В тёмное время суток на одежде или экипировке должны быть световозвращающие элементы.

Перевозить на электросамокатах пассажиров и грузы запрещено. При пересечении проезжей части по пешеходному переходу пользователь должен спешиться и вести самокат рядом.

Дополнительные требования установлены для прокатных электросамокатов. Они должны иметь регистрационные номера, а пользователи — обязательную страховку гражданско-правовой ответственности.

Кикшеринговые компании обязаны следить за техническим состоянием самокатов, контролировать их скорость и местоположение, ограничивать движение в определённых зонах и предотвращать беспорядочную парковку.

Владельцам личных электросамокатов регистрировать транспорт и получать номера не требуется. Обязательное страхование на них также не распространяется. Однако для выезда на проезжую часть водительское удостоверение остаётся обязательным, разъяснили в МВД Казахстана.

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