Каких врачей должны пройти пожилые водители и сколько это стоит

Водителям старше 65 лет и водителям с инвалидностью необходимо проходить медицинское обследование раз в два года. В Министерстве здравоохранения рассказали, каких специалистов нужно посетить для получения справки по форме №073/у, сообщает rus.baq.kz
В медицинской организации для проведения обследования создаётся специальная комиссия. В неё входят участковый врач или врач общей практики, психиатр, офтальмолог и отоларинголог.
Кроме того, медосмотр предусматривает исследование биологических материалов на наличие психоактивных веществ. Если у членов комиссии возникнут сомнения относительно здоровья водителя, его могут направить на дополнительное обследование или консультацию профильного специалиста.
Окончательное заключение о пригодности человека к управлению автомобилем комиссия принимает на основании всех результатов.
Такой медосмотр не входит в гарантированный объём бесплатной медицинской помощи и проводится платно. Минздрав не регулирует его стоимость, поэтому цена может различаться в зависимости от клиники и региона.
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