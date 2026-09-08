Светящиеся пешеходные переходы появились в Костанае: сколько потратили на проект

В Костанае впервые установили проекционные пешеходные переходы. Светящиеся «зебры» появились сразу на 32 участках города. Новые комплексы разместили возле школы №1, на перекрёстках Тәуелсіздік — Козыбаева и Гоголя — Баймагамбетова, а также на разных участках улиц Каирбекова и Карбышева.
Проекция появляется на дорожном покрытии после наступления темноты и делает пешеходный переход более заметным для автомобилистов.
— Данная технология используется в качестве дополнительной меры для повышения безопасности пешеходов. Проекционный переход создаёт яркое световое обозначение непосредственно на дорожном покрытии и позволяет привлечь внимание водителей, особенно в тёмное время суток, — рассказал инспектор группы дорожно-технической инспекции административной полиции Костаная Алтай Жумабаев.
На приобретение и установку оборудования направили около 50 миллионов тенге. Подрядная организация приступила к работам в середине июля и завершила их к концу августа. Комплексы разместили преимущественно на участках с интенсивным потоком пешеходов.
Световая проекция не заменяет обычную дорожную разметку, знаки и освещение, а лишь дополняет их. Внутри каждого устройства установлены слайды с изображением «зебры», которое проектируется на асфальт.
Оборудование рассчитано на работу при разных погодных условиях.
— Такие проекторы устанавливались в России, Азербайджане и Дубае. В жару они не перегреваются, а в мороз работают без сбоев, — сообщил специалист подрядной организации Тимур Зязиков.
Проекторы закреплены на опорах уличного освещения и подключены к той же системе. Они включаются одновременно с фонарями, а энергопотребление одного устройства сопоставимо с обычным уличным светильником.
Полиция будет следить за ситуацией на оборудованных участках. Если технология подтвердит свою эффективность, светящиеся переходы могут появиться и в других районах Костаная.
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