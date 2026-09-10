Сильные дожди, грозы и град ожидаются в Костанайской области

В Костанайской области прогнозируют дождливую и прохладную погоду. На западе, севере и востоке региона ожидаются сильные дожди и грозы, днём возможен град. В северных и восточных районах опустится туман.
Северо-восточный и восточный ветер будет дуть со скоростью 9–14 метров в секунду. Ночью температура составит от 8 до 13 градусов, на юге области — до 16. Днём ожидается от 15 до 20, на юге — до 24 градусов тепла.
В Костанае будет облачно. Утром и днём пройдёт дождь, временами сильный. Скорость ветра составит 7–12 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут 10–12, днём — 17–19 градусов тепла.
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