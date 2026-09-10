Вода и газ есть, хороших дорог нет: проблему Асенкритовки озвучили акиму





Жители Асенкритовки пожаловались на состояние дорог во время встречи акима Костанайской области Кумара Аксакалова с населением района Беимбета Майлина. Встреча прошла в Доме культуры в Айете.

По словам сельчанки, Асенкритовка является перспективным населённым пунктом, где проживают почти полторы тысячи человек. В селе есть вода и газ, однако хороших дорог внутри населённого пункта нет.

Аким района Беимбета Майлина Кайсар Маржакупов признал наличие проблемы.

— В этом году в связи с отсутствием средств в бюджете мы эту работу не проводили. Дороги после прокладки водопровода находятся в плачевном состоянии, — сообщил он.

Кумар Аксакалов пояснил, что в следующем году планируется выделить значительные средства на ремонт дорог. Работы должны провести как на подъездных путях к сёлам, так и на улицах внутри населённых пунктов.

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