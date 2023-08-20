Связь настолько плоха, что даже не дозвониться в скорую — жители района

Жители села Варваровка Узункольского района просят акима Костанайской области помочь им решить проблему с интернетом и мобильной связью.

Люди говорят, что связь настолько плоха, что они даже не могут дозвониться в скорую помощь. Несколько лет назад здесь уже поставили вышку, но, как оказалось не в том месте, где она бы хорошо работала.

«Мы недавно встречались с руководством и компанией Билайн, Казактелком и договорились об поэтапном улучшении качества по всем населенным пунктам до 2026 года мы должны все 100 процентов населенных пунктов ввести 4G»,- говорит аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

В селе Троебратное нет полноценного детского сада. Как отметили в управлении образования, вопрос решается переводом на полный день пребывания работы местного мини-центра. А в селе Новопокровка — свои сложности. Здесь, по словам жителей, хотят закрыть детский сад, чего они просят не делать.

«В настоящее время он на 25 мест рассчитан. Сегодня 21 ребенок занимается. Мы не закрывать его хотели мы рассматриваем возможного перевода его в мини-центр. Он не покрывает расходы, мы хотим перевести его в мини-центр»,- сказала руководитель управления образования Костанайской области Айман Ибраева.

Сельхозтоваропроизводители Узункольского района уже два года испытывают трудности при подаче заявок на получение субсидирования. В рамках этого направления государство субсидирует процентную ставки при уже купленной ими технике, но из- за сложностей в подаче заявлений, аграрии несут убытки.

«Тут, понимаете, в чем загвоздка. Вас смотрим, в по районам ездите, очень хорошо говорите, прогнозы планы делаете . Мы также планируем. Вот допустим, за полтора года по этой процентной ставке мы потеряли 170 млн»,- говорят люди.

Аким Костанайской области отметил, что этот вопрос они пытаются решить через Министерство сельского хозяйства и держат ситуацию на контроле, как и вопрос газификации Узунколького района, о котором в очередной раз просят местные жители

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