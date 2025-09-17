Эксперты беспокоятся, что из-за пересмотра правил выплат пенсии под удар могут попасть и добросовестные граждане, которые решили провести старость за границей рядом с детьми, сообщает 31 канал.
По данным телеканала, казахстанским пенсионерам возможно придется доказывать свое право на пенсию, если их заподозрят в наличии второго гражданства. В Минтруда уверяют, инициатива направлена на борьбу со случаями начисления двойных пенсий, передает nur.kz
Но эксперты опасаются, что под удар могут попасть и добросовестные граждане, которые просто решили провести старость за границей рядом с детьми. По их словам, пока непонятно, о каких выплатах идет речь: государственных или накопительных.
Эксперты считают несправедливым, что человек, всю жизнь работавший в Казахстане, рискует остаться без пенсии только потому, что решил провести ее за рубежом. Многие уезжают к детям и могут столкнуться с такой проблемой. К тому же, доказать отсутствие нарушений будет непросто.
«Почему теперь нужно всех считать нарушителями изначально? Почему должна быть изначально презумпция виновности у всех? И только каждый сам должен теперь доказывать, что он не верблюд, что у него нет второго гражданства. А попробуй, докажи? Вы как государство, у вас обалденные ресурсы, вы можете официально на государственном уровне сделать запрос в то государство и получить ответ», — считает юрист Сергей Уткин.
По словам специалистов, сейчас на пенсию массово выходят представители «поколения бэби-бумеров» 50-х годов. Они в основном рассчитывают не на накопительные выплаты, а на солидарные, формируемые за счет бюджета, а это тяжелая нагрузка для госказны.
«Я так понимаю, что сейчас речь идет об этой вот базовой и солидарной части пенсии. Тогда понятно, почему, за счет чего сыр-бор. Сыр-бор за счет того, что это выплаты не из пенсионного фонда, а из бюджета. Это один из способов, по крайней мере, попытаться заткнуть эту дыру», — высказался финансовый аналитик Арман Бейсембаев.
@Автор: Самат Каримов
