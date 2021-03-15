Тепло придет в Казахстан в ближайшие дни

В Казахстане ожидается повышение температуры воздуха. Таков консультативный прогноз «Казгидромета» на 16-18 марта.

«С продвижением высотного гребня с запада на восток ожидается повышение температуры воздуха на всей территории Казахстана. Также с отрогом антициклона на большей части страны — погода без осадков. Лишь в начале недели в восточной части, а затем на западе республики местами ожидаются осадки (дождь, снег), туман, гололед, усиление ветра», — сообщают синоптики