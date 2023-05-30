Тепло, вода, электроэнергия. От Костанайской области поступили заявки на повышение тарифов

Комитет по регулированию естественных монополий МНЭ РК проводит работу в части рассмотрения заявок субъектов естественных монополий на утверждение инвестиционных программ для увеличения суммы инвестиций и ремонтных работ в рамках реализации программы «Тариф в обмен на инвестиции».

Почти 100% монополистов в «красной зоне» подали заявки на увеличение инвестиций.

Сегодня на рассмотрении территориальных департаментов КРЕМ МНЭ РК находятся 71 заявка субъектов естественных монополий с высоким уровнем износа.

В разрезе сфер ситуация выглядит следующим образом:

— теплоснабжение: поступила 21 заявка (от 10 регионов: г. Алматы, ВКО, СКО, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Мангистауская, Жамбылская области и область Абай), 2 заявки — на стадии ожидания (Павлодарская область, область Жетісу);

— электроснабжение: поступило 16 заявок (от 13 регионов: Акмолинская, Актюбинская, Мангистауская, Карагандинская, Костанайская области, область Жетісу, г. Алматы и Алматинская область, Жамбылская, ЗКО, СКО, область Абай и ВКО);

— водоснабжение: поступило 13 заявок (от 8 регионов: Акмолинская, Павлодарская, Костанайская, Карагандинская, Жамбылская области, ВКО, область Абай, область Ұлытау), 1 заявка — на стадии ожидания (Алматинская область);

— водоотведение: поступило 21 заявка (от 11 регионов: Акмолинская, Павлодарская, Костанайская, Карагандинская, Мангистауская, Актюбинская области, ВКО, ЗКО, область Абай и г.Шымкент), 2 заявки — на стадии ожидания (Туркестанская, Алматинская область, область Ұлытау).

Необходимо отметить, что инвестиционные мероприятия, в первую очередь, согласовываются с местными исполнительными органами и отраслевыми госорганами (Минэнерго, МИИР, Минэкологии). МИО и отраслевые органы рассматривают техническую часть, то есть определяют приоритетность ремонтных работ, необходимость замены оборудования, уровень износа (фактическое состояние инженерной инфраструктуры и др).

Задача региональных департаментов КРЕМ МНЭ РК заключается в том, чтобы проанализировать экономическую целесообразность данных мероприятий, так как от этого формируется сам тариф. Каждая заявка будет тщательно рассматриваться и анализироваться территориальными департаментами КРЕМ МНЭ РК .

Прежде чем принимать решение по изменению того или иного тарифа, проводятся публичные слушания с участием потребителей, представителей общественности, депутатов маслихатов, НПП «Атамекен» и СМИ, по итогам которых учитываются мнения при формировании тарифов. На формирование тарифов также будет влиять и социально-экономическая ситуация каждого региона, необоснованного роста тарифов допущено не будет, тариф будет справедливым и комфортным для населения.

МНЭ РК напоминает, что новые тарифы будут складываться не только за счет средств потребителей, но и за счет госбюджета и средств самих монополистов.

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