РТН-подробности - Поправки в закон регулирующий исполнительное производство - Несибели Басенова
РТН-подробности - Поправки в закон регулирующий исполнительное производство - Несибели Басенова-видео https://youtu.be/T0v9UjizWxk
Точка зрения — О «Чёрном квадрате» Малевича и креативной индустрии — Анатолий Матющенко-видео
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