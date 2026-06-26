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Точка зрения — О «Чёрном квадрате» Малевича и креативной индустрии — Анатолий Матющенко

— Сегодня, 16:59
Изображение для новости: Точка зрения — О «Чёрном квадрате» Малевича и креативной индустрии — Анатолий Матющенко

Фото pixabay.com


Точка зрения — О «Чёрном квадрате» Малевича и креативной индустрии — Анатолий Матющенко-видео





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