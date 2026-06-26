Точка зрения - О "Чёрном квадрате" Малевича и креативной индустрии - Анатолий Матющенко
Точка зрения - О "Чёрном квадрате" Малевича и креативной индустрии - Анатолий Матющенко-видео https://youtu.be/dIryni2utrI
Жаңалықтар — 26.06.26-видео
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