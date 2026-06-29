Четырехмесячный ребенок погиб в ДТП в Костанайской области





В Костанайской области расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб четырехмесячный ребенок.

По данным пресс-службы департамента полиции Костанайской области, авария произошла 24 июня около 17:00 на 108-м километре автодороги Аулиеколь – Жолдама.

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2110 , 1995 года рождения, допустил столкновение со стоявшим грузовым автомобилем КАМАЗ-55111.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибла пассажирка легкового автомобиля — девочка, которой на момент аварии было около четырех с половиной месяцев.

По факту ДТП проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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