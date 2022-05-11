Токаев: Меня не интересуют никакие привилегии и льготы

Президент Касым-Жомарт Токаев проинформировал представителей деловых кругов Турции, где он находится с визитом, о проводимом им курсе на построение Нового Казахстана с полной трансформацией политической и экономической систем, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Глава государства отметил планомерное осуществление перехода от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом.

«5 июня в нашей стране пройдет всенародный референдум. Поправки будут внесены в 33 статьи Конституции. Моя цель — дать больше свободы моему народу, укрепить демократию и верховенство закона. Меня как Президента не интересуют никакие привилегии и льготы. Я не приемлю этого«, — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Наряду с этим он сообщил о глубокой модернизации национальной экономики. «Мы взяли курс на качественную модернизацию экономики через усиление честной конкуренции, защиту частной собственности, демонополизацию экономики. Все эти меры значительно укрепят политическую стабильность, систему защиты интересов и прав бизнеса, создадут широкие экономические возможности для иностранных инвесторов. Одним словом, сегодня перед нами открываются новые горизонты сотрудничества. Это открывает перспективы не только для крупных турецких холдингов, компаний, но и для представителей малого и среднего бизнеса», — считает Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана с государственным визитом прибыл в Турецкую Республику. Главы государств обсудили широкий круг вопросов казахско-турецкого стратегического партнерства, уделив особое внимание укреплению связей в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

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