Токаев: Меня не интересуют никакие привилегии и льготы

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Президент Касым-Жомарт Токаев проинформировал представителей деловых кругов Турции, где он находится с визитом, о проводимом им курсе на построение Нового Казахстана с полной трансформацией политической и экономической систем, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.
Глава государства отметил планомерное осуществление перехода от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом.
«5 июня в нашей стране пройдет всенародный референдум. Поправки будут внесены в 33 статьи Конституции. Моя цель — дать больше свободы моему народу, укрепить демократию и верховенство закона. Меня как Президента не интересуют никакие привилегии и льготы. Я не приемлю этого«, — заявил Касым-Жомарт Токаев.
Касым-Жомарт Токаев по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана с государственным визитом прибыл в Турецкую Республику. Главы государств обсудили широкий круг вопросов казахско-турецкого стратегического партнерства, уделив особое внимание укреплению связей в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
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