Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам, которые еще не знают казахский язык. Глава государства считает, что выучить родной язык «лучше поздно, чем никогда», передает Tengrinews.kz. Об этом он написал в своей статье «Независимость — самое дорогое», опубликованной в газете Еgemen.kz.

«Знание государственного языка — долг каждого гражданина Казахстана. Можно сказать, что это задача. В связи с этим хочу обратиться ко всем казахстанцам, включая моих соотечественников, которые еще не овладели казахским языком. Мы видим, что молодые люди могут выучить английский или другие языки за короткое время. Каждый, кто хотел выучить казахский язык в те годы, когда сменилось целое поколение, знал бы это давно. В народе есть поговорка: «Лучше поздно, чем никогда». Главное — сохранять энтузиазм», — написал Токаев в статье.

Президент добавил, что сегодня доля казахов и других этнических групп, владеющих государственным языком, значительно увеличилась.

«Сформированы все правовые подходы и гарантии, чтобы казахский язык стал, по сути, объединяющим фактором для всего нашего народа. Проблема в намерении. Правильное намерение зависит как от тех, кто хочет изучать казахский язык, так и от государства, которое поможет достичь этой цели», — заверил он.

По словам Токаева, детская литература играет важную роль в овладении языком.

«Поэтому, помимо лучших произведений казахстанских писателей, необходимо переводить, издавать и распространять лучшие произведения зарубежных писателей для детей. Он пользуется большим спросом», — заключил Президент.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.