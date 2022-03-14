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Токаев запретил вывозить из страны более 10 тыс. долларов инвалюты и золото

ktk.kz

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Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ «О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан», передает Zakon.kz.

В целях защиты национальных интересов и обеспечения финансовой стабильности страны президент постановил запретить вывоз из РК:

  1. наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тыс. долларов США и рассчитанной по курсу Национального банка РК, установленному на дату вывоза;
  2. золотых слитков аффинированного золота 5, 10, 20, 50 и 100 грамм и инвестиционных монет из золота ALTYN BARYS и из серебра KÚMIS BARYS, выпускаемых Национальным банком РК, а также аффинированного золота свыше 100 грамм.

Правительству совместно с Национальным банком и другими заинтересованными государственными органами принять необходимые меры по реализации настоящего указа.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

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