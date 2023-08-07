Только при наличии техники для тушения пожара в высотных зданиях, в Костанае возможно строительство многоэтажек

Кадры, снятые вечером в алматинском микрорайоне «Аккент», широко распространились в СМИ и соцсетях Казахстана и за его пределами. По официальной информации, в шахте 16-этажного жилого дома, загорелись электрокабели. По лестницам эвакуировано 300 человек. Еще 70 выбрались по трехколенным, и автолестницам.

Но, некоторым людям, спасаясь от дыма и огня, пришлось выбрасывать детей, и самим спрыгивать из балконных окон, на матрасы. Их внизу растягивали уже спасшиеся жильцы и прохожие. В результате одна женщина от множественных травм, скончалась в больнице. Дымом отравились 23 человека, из них 21 ребенок. Четверо детей госпитализированы в тяжелом состоянии. По факту возбуждено два уголовных дела. Сотрудники костанайского ДЧС рассказали о нарушениях, выявленных в пострадавшем от пожара алматинском ЖК, их коллегами.

«Должны быть аварийные выходы. Ну, они представляют собой люки, которые, начиная с пятого этажа соединяются по балконам металлической лестницей. Они были тоже закрыты на замок, именно жильцами. Если бы они были бы открыты, то, с верхних этажей жильцы могли бы до пятого этажа спуститься, самостоятельно», — говорит начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС Костанайской области Асланбек Темиров.

В доме были незадымляемые эвакуационные лестницы. На выходах к ним должны быть самозакрывающиеся двери с доводчиками. Последних не было, и весь дым с задымленных 5-6-го этажей попал на этот путь эвакуации. В Костанае, высотных жилых домов становиться все больше. ДЧС региона, по словам его сотрудников, готовится к возможным чрезвычайным ситуациям в них. В гарнизоне сейчас есть три выдвижных автолестницы.

«Одна из них, это АЛ-50, которая действительно может доставать до этажей свыше 16-ого. Есть АЛ-30, АЛ-31, то есть 3 автолестницы, то есть, мы свободно, на данный момент, можем реагировать на те, или иные чрезвычайные ситуации, связанные именно с пожарами на высотных зданиях», — сообщил заместитель начальника службы пожаротушения ДЧС Костанайской области Данияр Алимкин.

Три автолестницы находятся в трех разных пожарных частях Костаная. В зависимости от района города, в случае любого задымления в многоэтажке, эта техника, по словам сотрудников ДЧС, обязательно, выдвигается к объекту. Есть они и в Рудном, Лисаковске и Житикаре. Только использовать их не всегда удается.

«Есть и были у нас проблемы именно с подъездными путями, где, когда мы подъезжаем на пожар, личным автотранспортом жильцов парковки заложены. А, ведь для установки автолестницы, требуется, ну минимум 6 метров, чтобы она выдвинула свои лапы и развернулась. Ну, где во дворах у нас?», — спрашивает Алимкин.

В общем, говорят пожарные, жильцам многоэтажек самим надо думать о свободе передвижения, как по эвакуационным путям их домов, так и по их дворам. За неделю, кстати, на территории области зарегистрировано 15 пожаров. Пять из них возникли по причине короткого замыкания проводки.

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