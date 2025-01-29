В социальных сетях активно костанайцы высказывают свое недовольство на смесь, которой посыпают дороги и тротуары от гололеда.

По их словам, от нее портится обувь, а на машинах появляется коррозия. Этот вопрос тоже сегодня обсудили в городском акимате. Марат Жундубаев отметил, что сыпать пескосолянную смесь будут и дальше. Во-первых, по его словам, это безопасность людей, а во-вторых, смесь доступна по цене.

«Это же как лекарство, а каждое лекарство — имеет побочные эффекты. Против гололеда — наши противогололедные меры. Побочка есть, в виде грязных туфлей, шин и машин. Обувь не хочешь марать, можешь сапожки надеть. А если машину, то на общественный транспорт и вперед», — отметил аким Костаная Марат Жундубаев.

В полиции города также отметили, что в один день подрядчики не успели посыпать дороги смесью, что привело к 70 ДТП в городе.

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