Трагедия произошла 16 декабря на трассе “Костанай-Аулиеколь-Сурган”. Информацию о гибели учителей подтвердили в пресс-службе управления образования Костанайской области.

«С сожалением сообщаем, что 16 декабря два педагога погибли в ДТП на территории Костанайской области. Учитель русского языка и литературы из Заречной школы-лицея Костанайского района, а также педагог-психолог из Больше-Чураковской общеобразовательной школы Алтынсаринского района погибли в аварии на трассе “Костанай-Аулиеколь-Сурган”. Приносим соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

Напомним, в 10 километрах от посёлка Герцено Карасуского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей «Вольво» и «Тойота Альфард». В результате ДТП три человека от полученных травм скончались на месте, еще трое госпитализированы в Аулиекольскую районную больницу.

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