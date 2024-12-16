Начато досудебное расследование по факту ДТП, ставшего причиной смерти трёх человек.

По предварительным сведениям, днём 16 декабря на автодороге “Костанай-Аулиеколь-Сурган” в 10-км от посёлка Герцено Карасуского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей «Вольво» и «Тойота Альфард».

В результате ДТП 3 человека от полученных травм скончались на месте, еще трое госпитализированы в Аулиекольскую районную больницу.

Полиция начала расследование по статье 345 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) Уголовного Кодекса Республики Казахстан.

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