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Улучшится ли погода в первые дни весны

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В РГП «Казгидромет » предоставили прогноз погоды на 2-4 марта, сообщает zakon.kz.

Очередной атлантический циклон смещается на территорию Казахстана. В его теплом секторе западные ветры обеспечат поступление теплого и влажного атлантического воздуха.

Пройдут осадки в виде снега и дождя, — сообщили в ведомстве.

Также ожидаются гололедные явления, туман, усиление ветра в северных регионах с низовой метелью.

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