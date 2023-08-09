Умерла еще одна известная российская актриса

Умерла известная актриса российского и советского театра и кино Вера Васильева, передает BaigeNews.kz.

Народная артистка СССР Вера Васильева скончалась в возрасте 97 лет. Печальную новость сообщили в пресс-службе Московского академического театра сатиры.

«Наш театр постигло большое горе: не стало Веры Кузьминичны Васильевой. Нашей любимой Верочки. Выражаем соболезнования близким, друзьям и легиону ее почитателей», — говорится на официальном сайте театра.

О дате прощания с артисткой в театре объявят дополнительно.

Вера Васильева родилась 30 сентября 1925 года. В детстве много времени проводила на родине своего отца, в деревне Сухой Ручей Тверской области.

В 1948 году она окончила Московское городское театральное училище при Театре Революции (курс В. В. Готовцева).

Еще будучи студенткой, в 1945 году дебютировала в кино, в эпизодической роли в картине «Близнецы». Первую большую роль сыграла в 1947 году — Настю Гусенкову в фильме «Сказание о земле Сибирской» И. Пырьева. За эту роль была отмечена Сталинской премией. После этого фильма была замечена зрителями.

Фильмография актрисы насчитывает более 40 картин, в том числе «Свадьба с приданым» (1953), «Звезда экрана» (1974), «Несовершеннолетние» (1976), «Карнавал» (1981), «Выйти замуж за капитана» (1985), «Похождения зубного врача» (1965).