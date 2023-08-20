Ушёл из жизни российский актер

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Народный артист России, актёр Игорь Ясулович умер в возрасте 81 года в субботу, сообщили в Российском институте театрального искусства – ГИТИС, передает informburo.kz
«С большой горечью сообщаем, что сегодня не стало нашего выдающегося мастера, народного артиста России Игоря Николаевича Ясуловича», – говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале ГИТИСа.
«Известия» пишут, что 12 июля актёра госпитализировали из-за проблем с почками.
Игорь Ясулович родился 24 сентября 1941 года. Он снимался в кино с 1961-го, за свою карьеру сыграл несколько сотен ролей. Наибольшую популярность актёр получил, сыграв в фильмах «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Самая обаятельная и привлекательная», «Тот самый Мюнхгаузен», «Гостья из будущего».
Ясулович был обладателем уникального тембра голоса, благодаря чему всегда был востребован при озвучивании фильмов и мультфильмов. Кроме того, актёр был лауреатом Государственной премии России (2000 год), народным артистом РФ (2001). Он также преподавал во ВГИКе и ГИТИСе.