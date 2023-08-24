USD 445.62
EUR 479.4
RUB 5.4
  1. Home
  2. Новости
  3. Утонул во время катания на лодке житель Костанайской области

Утонул во время катания на лодке житель Костанайской области

Фото ДЧС Костанайской области/архив

24 августа в 7.00 на озере «Кошевицкое» в Костанайском районе силами оперативно-спасательного отряда ДЧС обнаружено и извлечено из воды тело мужчины 1988 года рождения. 

По информации пресс-службы ДЧС Костанайской области, 21 августа около 18.30 мужчина утонул во время катания на заводской пластиковой лодке «Мираж» с мотором.

«Купальный сезон близится к завершению. Костанайские спасатели рекомендуют населению ограничить пребывание на водоемах. Поскольку ночью вода остывает до + 10 градусов, а днем она не успевает прогреться до требуемой нормы +18 +20 градусов. Сейчас температура воды в Тоболе колеблется в пределах +13 +15 градусов. Купание в прохладной воде часто приводит к переохлаждению, может вызвать судороги в нижних конечностях, вследствие чего возрастает риск для жизни и здоровья отдыхающих», — рекомендуют сотрудники ДЧС Костанайской области.

 

 

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.



Предыдущая новость

Приговорили и освободили в зале суда экс-главу Басаманского лесхоза
Следующая новость

Побил стекла. Видео крупного града прислали жители района в Костанайской области