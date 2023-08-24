Утонул во время катания на лодке житель Костанайской области

24 августа в 7.00 на озере «Кошевицкое» в Костанайском районе силами оперативно-спасательного отряда ДЧС обнаружено и извлечено из воды тело мужчины 1988 года рождения.

По информации пресс-службы ДЧС Костанайской области, 21 августа около 18.30 мужчина утонул во время катания на заводской пластиковой лодке «Мираж» с мотором.

«Купальный сезон близится к завершению. Костанайские спасатели рекомендуют населению ограничить пребывание на водоемах. Поскольку ночью вода остывает до + 10 градусов, а днем она не успевает прогреться до требуемой нормы +18 +20 градусов. Сейчас температура воды в Тоболе колеблется в пределах +13 +15 градусов. Купание в прохладной воде часто приводит к переохлаждению, может вызвать судороги в нижних конечностях, вследствие чего возрастает риск для жизни и здоровья отдыхающих», — рекомендуют сотрудники ДЧС Костанайской области.

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