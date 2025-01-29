Физическим лицам, имеющим ипотечные займы, государство предоставляет льготу в виде налогового вычета по вознаграждениям. И если ранее это право имели только те, кто купил квартиру через «Отбасы банк», то с нового года такое право получили все заемщики, имеющие ипотеку в любом банке Казахстана.

То есть люди могут рассчитывать на снижение индивидуального подоходного налога (ИПН).

«Клиенты, получившие ипотечный займ, имеют возможность получать больше сумму заработной платы, за счет того, что меньше взималось налогов по ИПН. Для этого нужно взять свой график погашения, договор банковского займа и отнести в свою бухгалтерию. Есть специальная статья в налоговом кодексе, которая позволяет за счет уменьшения налогооблагаемой базы меньше взимать ИПН с доходов клиента», — говорит начальник отдела КФ «Отбасы банк» Амир Искендиров.

Еще один плюс новой льготы — это возможность вернуть до 50 тысяч тенге в год, а за весь срок ипотеки можно сэкономить сотни тысяч тенге. К примеру, за 20 лет экономия составит около 900 тысяч тенге. Но, все рассчитывается индивидуально.

«Все зависит от того, сколько клиент получает зарплату и какую сумму вознаграждения он платит по своему ипотечному займу. Допустим, условно, если ипотечный займ составляет 100 тысяч тенге, платеж по ипотечному займу, из них вознаграждение банку составляет 40 тысяч тенге, эти 40 тысяч тенге вычитаются из его зарплаты, а ИПН начисляется на остаток суммы. Так, если раньше он взимался 20 тысяч тенге, то сейчас 15 или 14 тысяч. Небольшая сумма, но все таки приятный бонус», — говорит Амир Искендиров.

Норма уже вступила в силу, и воспользоваться ею можно уже сейчас. Также, в банке отметили, если заёмщик уже несколько лет выплачивает кредит, а ИПН при этом высчитывался, то можно сделать перерасчёт, максимально за 5 последних лет. В этом случае также необходимо обратиться к работодателю с заявлением, в котором нужно указать период погашения жилищного займа.

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