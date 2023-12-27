В городе Тобыл Костанайского района объявлен ЧС природного характера

Вчера из-за шквального ветра в Тобыле произошло частичное обрушение кровли четырехэтажки. Любовь Дейнего наблюдала эту картину из окна.

Женщина живет на третьем этаже, когда падала крыша, отмечает она, был поврежден дымоход. Из-за этого отопления в квартире сейчас нет. Спасается сейчас она обогревателями.

«Такого никогда не было. Оно видите как бы в углу, как затишье. И такого не было никогда, а это вчера такой грохот. Выглянула во двор, а тут все завалено профлистом. Ой в шоке я короче была, в шоке», — говорит жительница дома Любовь Дейнего.

А вот у Аягоз Жараспековой в этом доме живет мама. В ее квартире тоже пострадал дымоход, сама хозяйка сейчас находится в больнице, поэтому квартира пустует, отопления там тоже нет. Но как отмечает женщина пока сильно это не ощущается.

«Мы не сможем за свой счет восстановить дымоход. Пострадали именно те, у кого нет возможности. Вот соседка моя она проживает одна. У нее пенсия 80 тысяч, моя мама тоже пенсионерка, тоже 80 тысяч. Следующий кто пострадали многодетная семья. Ни крышу, ни дымоход сами восстановить не можем», — говорит Аягоз Жараспекова.

В городе Тобыл теперь объявили ЧС природного характера, что позволит в оперативном порядке провести все восстановительные работы. Сейчас специалисты работают над оценкой ущерба. В 4 квартирах из-за поврежденных дымоходов нет отопления. Местный акимат выделил им обогреватели.

«В первую очередь мы делаем замеры, делаем деффектовочный акт и в дальнейшем будет оперативно сделана работа. Что касается коммуникаций, электричество вчера было полностью восстановлено, оно не связанно со срывом кровли. Что касается газоснабжения, в каждой квартире имеется газовый котел. Из 32 квартир, в 28 газовое отопление запущенно», — говорит аким г.Тобыл Захар Комаров.

Помимо крыши и дымоходов пострадали и автомобили, припаркованные в тот момент во дворе дома. При акимате Костанайского района работает оперштаб ЧС, где специалисты принимают заявления от людей, чье имущество пострадало.

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