От миллиона в месяц: каким специалистам предлагают высокие зарплаты в Казахстане
В Казахстане миллионные зарплаты предлагают не только руководителям, но и инженерам, врачам и представителям рабочих...
В текущем году в Костанае обустроили 72 проекционных пешеходных перехода на 40 участках. Общая стоимость работ составила 58 млн тенге.
Об этом сообщил руководитель городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Даурен Аскаров.
По его словам, эти меры направлены на повышение безопасности дорожного движения, улучшение видимости разметки и снижение риска дорожно-транспортных происшествий.
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