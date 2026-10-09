



В текущем году в Костанае обустроили 72 проекционных пешеходных перехода на 40 участках. Общая стоимость работ составила 58 млн тенге.

Об этом сообщил руководитель городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Даурен Аскаров.

По его словам, эти меры направлены на повышение безопасности дорожного движения, улучшение видимости разметки и снижение риска дорожно-транспортных происшествий.