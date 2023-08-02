В Казахстане готовятся увеличить цены на лекарства, передает корреспондент агентства КазТАГ.

«2 августа состоялись публичные слушания по обсуждению проекта наценки Единого дистрибьютора как субъекта специального права на лекарственные средства и медицинские изделия в рамках ГОБМП и системы ОСМС. Документы с проектом приказа Министерства здравоохранения РК по размеру наценки будут направлены в Агентство по защите и развитию конкуренции РК», – сообщает пресс-служба ТОО «СК-Фармация».

Единым дистрибьютором в Казахстане является «СК-Фармация».

Заявляется, что надбавка основывается на затратах на логистические услуги – это транспортировка, хранение и погрузочно-разгрузочные работы лекарственных средств и медицинских изделий, которые занимают 45% от расходов реализации медикаментов.

Еще одним фактором увеличения наценки является рентабельность системы единой дистрибьюции, которая служит показателем экономической эффективности, отмечено в информации.

Перечень, предельные цены реализации и размеры наценок устанавливаются уполномоченным органом.

«В целях предотвращения перебоев в лекарственном обеспечении страны, за счет собственных средств Единого дистрибьютора планируется формирование неснижаемого запаса лекарств. Что в свою очередь позволит – бесперебойное лекарственное обеспечение, митигацию рисков некорректного планирования, оперативное реагирование на нужды лекобеспечения при возникновении чрезвычайных ситуаций», – заявили на слушаниях.

Участие в обсуждении приняли представители антимонопольного органа в лице Агентства по защите и развитию конкуренции РК, а также представители Министерства здравоохранения РК, РОО «Казахстанская ассоциация менеджеров здравоохранения», Общественного совета МЗ РК, Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен», ОЮЛ «Ассоциация производителей фармацевической и медицинской продукции ФармМедИндустрия Казахстана», ОО «Евразийская медицинская ассоциация», ОО «Союз общественного обучения и независимой экспертизы в медицине» и СМИ.

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