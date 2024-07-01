Облагать налогами покупки на AliExpress, Pinduoduo и других иностранных маркетплейсах хотят в РК

6,5 трлн долларов составил оборот на мировом рынке электронной коммерции в минувшем году, сообщает «24KZ». А к концу этого года прогнозируется рост на 20%. Всплеск онлайн-торговли, спровоцированный несколько лет назад пандемией, не спадает и сегодня, а, напротив, набирает обороты. Интернет-торговля в Казахстане развивается столь же активно, как и в мире. Объем продаж в 2023 году составил 2 трлн 400 млрд тенге. А вот любителей интернет-шопинга на иностранных сайтах ждут перемены. К концу года рынок электронной коммерции в мире достигнет 7 трлн долларов. А к 2026 году превысит 8 триллионов долларов.

На первом месте по доле E-Commerce в общем ритейле – Китай. На втором месте – США, третье – у Великобритании. В Казахстане рынок розничной электронной коммерции за 2023 год вырос на 79%. Объем продаж составил 2 трлн 400 млрд тенге. Это в 10 раз больше, чем в 2018 году. Такие данные приводит международная консалтинговая компания Baker Tilly Qazaqstan Advisory. Доля электронной коммерции в общем объеме розничной торговли превысила 12,5%. Цифровизация, развитие IT-инфраструктуры и популярность сервисов, предоставляющих рассрочку, способствуют развитию электронной коммерции.

ПОКУПКИ НА ИНОСТРАННЫХ МАРКЕТПЛЕЙСАХ БУДУТ ОБЛАГАТЬСЯ НАЛОГАМИ

Евразийская экономическая комиссия рассматривает изменение размера налогов на ввозимую продукцию от 5 до 15%. Цель – создание равных условий между странами ЕАЭС и третьими странами на электронных торговых площадках. Как нам сообщили в Комитете госдоходов Министерства финансов, на сегодня казахстанцы, как и другие жители стран ЕАЭС, могут не платить налоги, если сумма покупки на иностранном маркетплейсе не превышает 200 евро, то есть 99 490 тенге. Отметим, два года назад порог составлял 1000 евро, или почти 500 тысяч тенге. Временно порог был повышен в связи с санкциями и сокращением поставок товаров в Россию из многих стран. В конце марта этого года норма действовать перестала.

Болат Ибрагимов, руководитель управления таможенной методологии КГД МФ РК: — На сегодня товары, приобретаемые интернет-площадками, регулируются решением совета ЕЭК, это 107 решение. Там установлено, что товары для личного пользования, пересылаемые в международных почтовых отправлениях, превышающие норму беспошлинного ввоза, облагаются наологом 15%, но не менее 2 евро за 1 кг веса. Норма беспошлинного ввоза у нас 200 евро, но не более 31 кг.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ЕЭК, 15% пошлина может быть установлена в отношении отдельных видов пищевой и сельхозпродукции. Это мясо, рыба, молочная продукция, яйца, овощи, продукты из зерна и злаков, алкогольные и безалкогольные напитки. А также изделия из легкой промышленности, драгоценных камней, стройматериалы и автотранспорт. Минимальная 5% ставка, как предполагается, распространится на ввоз животных и растений, фруктов и орехов, кофе, чая и какао, кормов для животных, химической, в том числе лекарств, полиграфической продукции, текстиля, изделий черной и цветной металлургии, электроприборов и оптики. По остальным категориям ставка на ввоз товаров, купленных через интернет-площадки, составит, как ожидается, 10%.

ЭКСПЕРТ: НАЦИОНАЛЬНЫЙ МАРКЕТПЛЕЙС ПОЗВОЛИТ РЕГУЛИРОВАТЬ РЫНОК E-COMMERCE

По мнению экономиста Марата Абдрахманова, в Казахстане необходимо создать Национальный маркетплейс. Для других стран он стал бы ключом к электронной торговле в Казахстане. Аналогичные системы создавали разные страны мира. Система позволила бы устанавливать единые правила торговли для всех участников. А также позволила бы поставщикам реализовать продукцию напрямую без посредников.

Марат Абдурахманов, экономист: — В цивилизованном виде это выглядит так: Национальный маркетплейс открыт для всех наших налогоплательщиков, которые там регистрируются по своему ИИН или БИН. После регистрации работают, государство предоставляет некие налоги и преференции, исходя из себестоимости их товаров, работ и услуг. Если эта льгота не нужна, значит ее нет. И тогда наши граждане получают наши товары по себестоимости. Если в Казахстане будет Национальный маркетплейс, многим станет невыгодно работать в торговле, они пойдут в производство.

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