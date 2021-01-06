В Казахстане изменится работа таможенников

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам таможенного регулирования и предпринимательской деятельности», сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Информатизация систем сократит время, необходимое для рассмотрения и принятия решения по заявкам предпринимателей. Закон позволит улучшить функционирование таможенной информационной базы и системы «Единого окна», а также послужит снижению коррупционных рисков, сводя к минимуму участие человека.

Информатизация систем сократит время, необходимое для рассмотрения и принятия решения по заявкам участников внешнеэкономической деятельности. Кроме того, будет пересмотрен порядок проведения внутренних и выездных таможенных проверок.

Камеральная таможенная проверка будет сокращена с 6 до 2 месяцев, а на проведение выездных таможенных проверок накладываются ограничения.

Закон минимизирует коррупционные проявления и значительно сократит сроки оказания госуслуг.

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