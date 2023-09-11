В Казахстане могут упразднить налог на транспорт

Такую инициативу выдвинуло МНЭ в связи с ростом расходов граждан на содержание автомобилей, передает Informburo.kz

Министерство национальной экономики предлагает упразднить налог на транспортные средства, но сохранить налог по автомобилям с повышенным объёмом двигателя. Об этом говорится в консультативном документе регуляторной политики к проекту нового Налогового кодекса, представленном для публичного обсуждения.

В документе отмечается, что переход в 2025 году к единому рынку нефтепродуктов в рамках стран ЕАЭС приведёт к существенному росту цен на ГСМ. Как следствие, возрастут совокупные издержки физических лиц на использование легковых машин с учётом налога на транспортные средства, утилизационного сбора, сбора за первичную регистрацию автомобиля.

«При значительном росте цен на ГСМ (к примеру, в два раза) соответственно вырастут расходы граждан на владение и эксплуатацию транспортными средствами. Особенно чувствительным такой рост будет для лиц, владеющих транспортом эконом-класса. Соответственно, необходимы меры по недопущению ухудшения их социального и материального положения», – объясняют авторы предлагаемой инициативы.

В 2022 году поступления по налогу на транспортные средства физических лиц составили 70 млрд тенге.

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