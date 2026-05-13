В Казахстане прокомментировали сообщаения о подорожании связи «на 300%»

В Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана прокомментировали заявления о том, что тарифы на мобильную связь в стране якобы выросли «до 300%», передает zakon.kz
В ведомстве заявили, что данные не отражают ситуацию на рынке
Как сообщили в пресс-службе министерства, подобные оценки не соответствуют общей ситуации на рынке связи.
По данным Бюро национальной статистики, стоимость услуг связи в январе 2026 года выросла на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а с 2020 года — на 32%.
Стоимость одного гигабайта снизилась
В министерстве также отметили, что при расчёте стоимости одного гигабайта мобильного интернета за последние три года наблюдается снижение цены примерно на 15%.
Тарифы на связь в Казахстане операторы формируют самостоятельно, исходя из рыночных условий, объёма услуг, нагрузки на сеть и затрат на инфраструктуру.
Рост потребления требует модернизации сетей
По информации ведомства, за последние годы потребление мобильного интернет-трафика выросло более чем на 70%, что требует постоянного расширения сетей и модернизации оборудования.
В министерстве добавили, что рост отдельных тарифов связан с внедрением технологий 4G и 5G, расширением покрытия и увеличением затрат на развитие отрасли.
Операторы вложили около триллиона тенге
В МИИЦР сообщили, что за 2023–2025 годы инвестиции операторов связи в развитие инфраструктуры составили порядка одного триллиона тенге.
