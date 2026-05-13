Суд в Костанае взыскал компенсацию за гибель коровы от удара током





В Костанае рассмотрели гражданское дело о взыскании материального ущерба после гибели коровы от поражения электрическим током.

Животное погибло возле линии электропередачи

Суд установил, что в октябре 2025 года корова, принадлежавшая местной жительнице, попала под линию электропередачи ВЛ-10кВ, находящуюся на балансе ТОО.

В результате животное погибло от удара током. Согласно акту патологоанатомического вскрытия, корова была стельной.

Хозяйка потребовала почти миллион тенге

Истец просила взыскать с компании стоимость коровы в размере 997 500 тенге, а также 50 тысяч тенге в качестве упущенной выгоды за нерождённого телёнка.

Во время разбирательства ответчик не оспаривал факт гибели животного и согласился возместить ущерб в пределах среднерыночной стоимости.

Суд частично удовлетворил иск

Согласно справке Торгово-промышленной палаты Костанайской области, среднерыночная стоимость коровы составляет 500 тысяч тенге.

Суд признал вину ответчика доказанной, однако отметил, что расчёты истца, основанные на предполагаемом весе животного и стоимости телёнка, носят предположительный характер и документально не подтверждены.

В итоге суд частично удовлетворил иск и взыскал с ТОО в пользу хозяйки коровы 500 тысяч тенге материального ущерба.

Метки: суд, костанай, корова, электричество, компенсация

В Казахстане прокомментировали сообщаения о подорожании связи «на 300%» В Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана прокомментировали заявления о том, что тарифы на...