Суд в Костанае взыскал компенсацию за гибель коровы от удара током

В Костанае рассмотрели гражданское дело о взыскании материального ущерба после гибели коровы от поражения электрическим током.
Животное погибло возле линии электропередачи
Суд установил, что в октябре 2025 года корова, принадлежавшая местной жительнице, попала под линию электропередачи ВЛ-10кВ, находящуюся на балансе ТОО.
В результате животное погибло от удара током. Согласно акту патологоанатомического вскрытия, корова была стельной.
Хозяйка потребовала почти миллион тенге
Истец просила взыскать с компании стоимость коровы в размере 997 500 тенге, а также 50 тысяч тенге в качестве упущенной выгоды за нерождённого телёнка.
Во время разбирательства ответчик не оспаривал факт гибели животного и согласился возместить ущерб в пределах среднерыночной стоимости.
Суд частично удовлетворил иск
Согласно справке Торгово-промышленной палаты Костанайской области, среднерыночная стоимость коровы составляет 500 тысяч тенге.
Суд признал вину ответчика доказанной, однако отметил, что расчёты истца, основанные на предполагаемом весе животного и стоимости телёнка, носят предположительный характер и документально не подтверждены.
В итоге суд частично удовлетворил иск и взыскал с ТОО в пользу хозяйки коровы 500 тысяч тенге материального ущерба.
