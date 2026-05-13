До +30 градусов ожидается в Костанайской области

— Сегодня, 16:48
В Костанайская область 15 мая ожидается тёплая и преимущественно сухая погода.

По данным синоптиков, осадков по области не прогнозируется. Ветер юго-восточный 9–14 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от 8 до 13 градусов тепла, днём воздух прогреется до 21–26 градусов, а на юге области — до +30.

В Костанае будет тепло и без осадков

В Костанай ожидается переменная облачность без осадков.

Ветер юго-восточный 7–12 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит 10–12 градусов тепла, днём — от +24 до +26.



