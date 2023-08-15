USD 445.62
EUR 479.4
RUB 5.4
  1. Home
  2. Новости
  3. Деньги
  4. В Казахстане решили производить бананы в промышленных масштабах

В Казахстане решили производить бананы в промышленных масштабах

pixabay.com

В Казахстане впервые начали выращивать бананы в промышленных масштабах. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства, передает Tengrinews.kz.

Как сообщили в ведомстве, тепличный комплекс по производству бананов открыли в Туркестанской области. Турецкая компания GenGroup Qazaqstan построила в регионе тепличный комплекс площадью 5,3 гектара с банановыми деревьями. Сорт банана выведен специально и адаптирован под казахстанские климатические условия.

«В ближайшее время теплица расширится еще на 5 гектаров, что позволит производить порядка 1000 тонн бананов в год. Первый урожай планируется собрать уже через 6-8 месяцев. Помимо экзотического фрукта, в теплицах будут выращивать томаты и клубнику», — говорится в сообщении.

Стоимость проекта на первом этапе составляет четыре миллиона долларов. При строительстве турецкая компания использовала высокопрочные конструкции, теплицы оснащены климат-контролем и системой адаптивного питания, которые позволяют полностью раскрыть генетический потенциал растений даже в самых неблагоприятных погодных условиях.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.



Предыдущая новость

Ограничат движение для пешеходов и автотранспорта в Костанае
Следующая новость

Бесплатное питание для начальных классов. Как будут кормить в Костанайской области?