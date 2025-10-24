В Казахстане ужесточили меры кибербезопасности и перекрытия каналов незаконного обналичивания. После подписания Главой государства в июле соответствующих поправок с сентября 2025 года в стране действует уголовная ответственность за так называемое «дропперство» — передачу своих банковских карт, счетов и иных платёжных инструментов третьим лицам за вознаграждение.

Первые результаты

Представитель Генеральной прокуратуры РК Саян Абденов сообщил, что с момента вступления закона в силу зарегистрировано 7 уголовных дел по новой статье.

По одному из эпизодов в Астане расследуется дело в отношении 17-летнего подростка, предоставившего мошенникам реквизиты своего банковского счёта для перевода похищенных средств. «За обещанное вознаграждение ему теперь грозит лишение свободы до семи лет», — отметил Абденов.

Риск для подростков и ответственность взрослых

По данным Генпрокуратуры, подростки всё чаще попадаются на «лёгкий заработок», который неизвестные предлагают через интернет. Родителям рекомендуют внимательнее следить за онлайн-активностью детей, интересоваться их кругом общения и разъяснять последствия участия в противоправных схемах.

При этом помнить о рисках должны и взрослые граждане, включая иностранцев: «Последствия распространяются и на иностранных граждан, предоставляющих свои банковские счета, в том числе из-за границы, для использования в преступных схемах», — подчеркнул Абденов.

Возможность освобождения от наказания

Если человек оказался вовлечён в схему, но добровольно сообщил об этом в уполномоченные органы и активно содействует раскрытию преступления, он может быть освобождён от уголовной ответственности, уточнили в Генеральной прокуратуре.

Что делать, если вы передавали реквизиты

Правоохранители настоятельно рекомендуют не становиться инструментом преступников. Если ранее вы передавали свои карты или реквизиты третьим лицам:

немедленно обратитесь в банк или заблокируйте карту через онлайн-банкинг;

или через онлайн-банкинг; зафиксируйте переписку и иные следы общения с инициаторами «заработка»;

обратитесь в полицию и сообщите все известные детали.

Важно: «дропперство» — это не «безобидная услуга», а участие в преступной цепочке. Закон теперь предусматривает за это уголовную ответственность.

