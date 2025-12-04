В Костанае полицейские за два дня выявили 15 фактов незаконной реализации алкогольной продукции. Рейды прошли в магазинах и кальянных заведениях города и были направлены на защиту здоровья и безопасности населения.

В одном из магазинов зафиксирован факт продажи алкогольного напитка гражданину младше 21 года. В департаменте полиции отмечают, что речь идёт не об единичных случаях, а о системной проблеме. С начала года в регионе зарегистрировано 338 нарушений в сфере оборота алкоголя, по 172 делам судами уже вынесены решения. В отношении 159 торговых объектов приостановлено действие лицензий, ещё 12 полностью лишены права продавать спиртное.

Кроме того, в различных заведениях города полицейские выявили 19 нарушений, связанных с курительными смесями. Особую тревогу вызвали случаи присутствия несовершеннолетних в ночных заведениях: в двух кальянных сотрудники полиции обнаружили четырёх подростков. К ответственности привлекли не только администрации заведений, но и родителей, не обеспечивших должный контроль за детьми.

В департаменте полиции сообщили, что усиленные рейды по торговым объектам и местам досуга продолжатся. Правоохранители напоминают предпринимателям о необходимости строго соблюдать требования законодательства, а костанайцам – о недопустимости вовлечения несовершеннолетних в употребление алкоголя и курительных смесей.

