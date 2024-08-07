В Костанайской области мотоциклист сбил велосипедистку

За 6 дней августа на территории костанайской области зарегистрировано 38 ДТП. К счастью, в них никто не погиб, но пострадали почти шесть десятков человек. 8 из них получили серьезные травмы.

5 августа около 14.30 в селе Береговое на пересечении улиц Первомайская-Горького, 19-летний житель данного села управляя мотоциклом марки, не убедился в безопасности дорожного движения, не уступил дорогу женщине-велосипедисту.

«В результате он совершил наезд. Водитель мотоцикла доставлен в больницу Рудного с различными травмами. Велосипедистка также доставлена в больницу с телесными повреждениями и госпитализирована в реанимационное отделение. По данному факту начато уголовное производство», — сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

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