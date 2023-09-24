В Костанайской области полиция проводит ОПМ «Подросток»

С 22 по 24 сентября на территории Костанайской области стартовало республиканское ОПМ «Подросток», для предупреждения и профилактики подростковой преступности.

Полицией принимаются меры по выявлению преступлений в образовательных учреждениях.

Практически во всех учебных заведениях установлены современные системы безопасности, тревожные кнопки, видеонаблюдение, которое подключено к дежурным частям полиции и центру оперативного управления.

— Со стороны полиции принимаются все необходимые меры по созданию безопасных и комфортных условий для учащихся школ, -отметил начальник ДП Костанайской области Ерлан Файзуллин.

Стражи порядка, уделяют большое внимание формированию ответственного поведения подростков. Для этого в рамках ОПМ проводятся профилактические беседы, встречи и круглые столы.

В полиции отметили, что с начала года на территории области несовершеннолетними уже совершено 34 преступления. Еще 56 детей стали жертвами противоправных деяний.

Кроме того, стражи порядка акцентируют снимание на ситуации с детским дорожно-транспортным травматизмом. Всего в области зарегистрировано 269 происшествий, в котором пострадало 89 детей, из них 9 погибло, а 80 получили различные травмы.

— Призываем быть бдительными на дорогах, ведь соблюдение таких простых мер гарантирует безопасность, — отмечено в сообщении ДП Костанайской области.

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