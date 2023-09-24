В Костанайской области полиция проводит ОПМ «Подросток»

Фото пресс-службы ДП Костанайской области
С 22 по 24 сентября на территории Костанайской области стартовало республиканское ОПМ «Подросток», для предупреждения и профилактики подростковой преступности.
Полицией принимаются меры по выявлению преступлений в образовательных учреждениях.
Практически во всех учебных заведениях установлены современные системы безопасности, тревожные кнопки, видеонаблюдение, которое подключено к дежурным частям полиции и центру оперативного управления.
— Со стороны полиции принимаются все необходимые меры по созданию безопасных и комфортных условий для учащихся школ, -отметил начальник ДП Костанайской области Ерлан Файзуллин.
Стражи порядка, уделяют большое внимание формированию ответственного поведения подростков. Для этого в рамках ОПМ проводятся профилактические беседы, встречи и круглые столы.
В полиции отметили, что с начала года на территории области несовершеннолетними уже совершено 34 преступления. Еще 56 детей стали жертвами противоправных деяний.
Кроме того, стражи порядка акцентируют снимание на ситуации с детским дорожно-транспортным травматизмом. Всего в области зарегистрировано 269 происшествий, в котором пострадало 89 детей, из них 9 погибло, а 80 получили различные травмы.
— Призываем быть бдительными на дорогах, ведь соблюдение таких простых мер гарантирует безопасность, — отмечено в сообщении ДП Костанайской области.