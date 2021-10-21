Спасатели специнструментом извлекли пострадавшего ребенка в ДТП

20 октября в 09:21 утра на пункт связи «101» поступило сообщение с диспетчерской службы станции скорой помощи о произошедшем ДТП. Сообщается, что хозяин автомобиля марки «NissanLargo» не справился с управлением и слетел с дороги. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС.

Автомобиль перевернулся на трассе «Б.Чураковка – Приозёрное»Алтынсаринского района.

Когда прибыли спасатели, на месте работала скорая медицинская помощь. В машине было четверо пострадавших, один из них ребёнок 2013 года рождения. Спасатели с помощью специальных инструментов вызволили его из разбитого окна и передали ближайшей попутке и ей же он был доставлен в Алтынсаринскую районную больницу.

С места ДТП, пострадавшие были госпитализированы в Алтынсаринскую больницу с тяжелыми травмами.

Все находятся под наблюдением врачей, состояние стабильное.

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