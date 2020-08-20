В Костанайской области почти 400 человек зарегистрировались для участия в праймериз «Nur Otan»

В Костанайской области за три дня 367 человек зарегистрировались для участия в праймериз «Nur Otan». Это предварительный внутрипартийный отбор, который позволит кандидату в дальнейшем выдвинуться в депутаты маслихатов всех уровней и Мажилиса Парламента Республики. В отборе может принять участие любой человек, достаточно лишь стать членом партии, передает alau.kz

С начала этой недели в Казахстане начался предварительный внутрипартийный отбор кандидатов партии Nur Otan или точнее сказать праймериз. Для чего он нужен? Для дальнейшего включения в партийные списки на выдвижение в депутаты не только маслихатов всех уровней, но теперь и Мажилиса Парламента РК.

«Впервые в истории партийно-полтического развития страны праймериз пройдут в масштабе общереспубликанских внутрипартийных выборов. Это один из завершающих этапов инициированной Елбасы программы перезагрузки партии «Доверие. Диалог. Уверенность в будущем». Цель Праймериз в ходе конкурентной борьбы определить лучших партийцев для дальнейшего продвижения», — рассказал первый заместитель председателя Костаанйского областного филиала партии «Nur Otan» Эльдар Кузенбаев.

Праймериз будет проходить в 5 этапов. Специально для этого был разработан сайт и мобильное приложение. Там пройдет регистрация кандидатов, которая началась с 17 августа и продлится до 29 августа. Затем начнется подготовка к агитации с 31 августа и до 6 сентября. А уже после сама агитационная работа.

«И будет идти вплоть до голосования 3 октября. То есть с 7 сентября по 3 октября будет идти агитация. В этой агитации наши кандидаты будут встречаться с населением, с партийцами и будут проведены публичные дебаты. В настоящее время они могут проходить и онлайн», — пояснил Эльдар Кузенбаев.

И с 1 по 3 октября пройдет онлайн голосование, на официальном сайте праймериз. 3 октрября единственный день, когда голосование пройдет на участках. Проголосовать могут только члены партии.

«Кандидаты для участия в праймериз могут выдвигаться как от первичной партийной организации и путем самовыдвижения. При этом претендентом может стать любой гражданин, разделяющий ценности партии и обладающий избирательным правом. То есть он может быть не членом партии. Подать заявку, стать членом партии он может в один день», — добавил Эльдар Кузенбаев.

Заявку для вступления в партию можно подать онлайн. Но вступить в партию или выдвинуть свою кандидатуру в праймериз не могут люди признанные судом недееспособными, содержащиеся в местах лишения свободы, имеющие судимость, которая не погашена или не снята, имеющие судимость за совершение коррупционного преступления или коррупционного правонарушения, исключённые из рядов партии за действия дискредитирующие партию или наносящие ущерб интересам партии.

Стоит отметить, что только за несколько дней по области выдвинулось 367 кандидатов, из них 163 женщин, 84 представителя молодежи, а также выдвинулись многодетные матери и люди с особыми потребностями. Путем самовыдвижения — 272 кандидата.

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