В полиции объяснили, зачем на дорогах искусственно сужают проезжую часть





Искусственное сужение проезжей части применяется как одна из мер по повышению безопасности дорожного движения. Такой подход позволяет снизить скорость транспортного потока, повысить внимательность водителей и сократить риск дорожно-транспортных происшествий.

Как сообщили в Департаменте полиции области Абай, за шесть месяцев текущего года в регионе зарегистрировано 309 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погибли 28 человек, еще 451 получил травмы.

Наиболее распространенными видами ДТП остаются столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. За полгода произошло 129 столкновений, в которых погибли 15 человек и пострадали 217. Также зарегистрировано 107 наездов на пешеходов — четыре человека погибли, 108 получили травмы. Кроме того, произошло 32 опрокидывания транспортных средств, в результате которых погибли шесть человек, еще 71 пострадал.

Основными причинами аварий, по данным полиции, являются нарушение правил проезда пешеходных переходов, превышение установленной скорости и нарушение правил обгона. Так, из-за превышения скорости произошло 34 ДТП, в которых погибли девять человек и 56 получили травмы. Нарушение правил проезда пешеходных переходов стало причиной 65 аварий, в которых пострадали 68 человек. Из-за нарушения правил обгона зарегистрировано 12 ДТП, унесших жизни шести человек, еще 24 человека получили травмы.

В полиции отмечают, что искусственное сужение дороги относится к эффективным инженерным решениям, которые помогают организовать движение безопаснее. Такая мера побуждает водителей снижать скорость, отказаться от рискованных маневров и внимательнее относиться к другим участникам дорожного движения.

В ведомстве подчеркнули, что главная цель внедрения подобных решений — сохранение жизни и здоровья людей, предупреждение аварий и создание безопасной дорожной среды.

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