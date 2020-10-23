В Рудном откроется реабилитационный центр для детей с инвалидностью

Через месяц в Костанайской области откроется реабилитационный центр для детей с инвалидностью. Он сможет принять у себя ребят со всего региона и при этом совершенно разного возраста. Располагаться этот центр будет в Рудном, передает alau.kz

На месте одного из отделений рудненской городской больницы решено устроить реабилитационный центр для детей с инвалидностью, который даст им возможности для восстановления здоровья.

«Здесь будет располагаться соляная камера, шунгитовая камера, кабинет дефектолога, психолога, сенсорная комната, интерактивная комната, 2 кабинета лечебной физкультуры, 2 кабинета механотерапии, 2 кабинета эрготерапевты где будут заниматься и трудотерапевты. Логопеды и также кабинет у нас будет БОС-терапии – это биологическая обратная связь»,- перечислила Салима Бикбулатова, врач-реабилитолог, заведующая отделением Рудненской городской многопрофильной больницы.

Сейчас рабочие завершают ремонт будущего центра, а часть оборудования для занятий с детьми уже завезли и его остается только подключить.

«Здесь есть вертикализатор, имитатор обучения ходьбы, это велотренажеры, адаптированные для детей-инвалидов. Это устройство МОТОmed. Тоже для детей-инвалидов. То есть у нас будут дети лечиться с двигательными нарушениями»,- рассказала Салима Бикбулатова.

Стоимость одного такого тренажера может превышать и 2, и 3 миллиона тенге. Но благодаря помощи благотворительного фонда «Камкорлык» столь дорогостоящее оборудование смогло появиться в Рудном. Да и весь реабилитационный центр создается на средства этого фонда.

«На сегодняшний день уже процентов 80 ремонта закончено, мы получили процентов 60-70 оборудования. В течение этого года 2020 мы, несмотря на пандемию, набрали новых сотрудников. ЛФК, дефектологов, логопедов, невропатологов. Всех их обучили на базе Нур-Султана, Караганды и я думаю, что к 25 ноября мы будем готовы принять первых пациентов», — сообщил главный врач Рудненской городской многопрофильной больницы Талгат Кайкенов.

Реабилитационный центр сможет принять у себя детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы. По задумке в центре примут ребят со всего региона и независимо от их возраста.

«Поступает 50 человек, они находятся у нас 21 день, проходят лечение. После этого до следующего цикла 25 января допустим мы 9 дней отдыхаем. Приводим в порядок помещения, готовимся к новому заходу, и так циклами он будет работать 12 месяцев в году»,- пояснил Талгат Кайкенов.

В центре предусмотрят как дневной стационар для местных ребят, так и круглосуточное пребывание для иногородних детей. Вместе с ними остаться в отделении на весь период реабилитации смогут их близкие. Главный врач рудненской больницы подчеркивает, что новый центр позволит детям не выезжать за границу, чтобы получить дорогостоящее лечение и реабилитацию. Все необходимое им предоставят в нашем регионе, причем совершенно бесплатно. Открытие рудненского центра запланировано на 25 ноября.

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