В совершении двух особо тяжких преступлений обвиняется житель Костанайской области

42-летний рудничанин Марат Ляшев, нигде не работающий, как сказано в материалах дела, был частым гостем в квартире 58-летнего инвалида третьей группы Павла Белова. У Белова жила и ухаживала за ним подруга Ляшева — Елена Краузе.

Все вместе они, периодически распивали алкоголь. Так случилось и в один из майских дней этого года, но, на сей раз к компании присоединился и 41-летний Караман Танатканов.

«Около 11 часов Ляшев, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе словесного конфликта с Беловым, из-за малозначительного повода, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на причинение смерти другому человеку, находясь в зальной комнате указанной квартиры, взяв со стола кухонный нож, удерживая своей правой рукой левую руку Белова, с достаточной силой нанес ножом, который находился в правой руке, не менее двух ударов в область спины», — сказала государственный обвинитель Мариям Сулейменова.

Еще два удара были нанесены в грудь Белову. От них он скончался. Краузе и Танатканов пытались остановить Ляшева. Досталось и им. Женщине он нанес множественные удары ножом по различным частям тела, но причинил её здоровью, согласно обвинению, только легкий вред. Танатканов пострадал серъезнее.

«Ляшев, подойдя к Танатканову, который в это время пытался вызвать скорую медицинскую помощь, стал наносить последнему вышеуказанным ножом множественные удары по различным частям тела, не давая ему покинуть помещение квартиры, при этом удерживая и не отдавая ему ключ от входной двери квартиры с достаточной силой нанес проникающее ножевое ранее в область брюшной полости», — сказала государственный обвинитель.

Танатканова, спасли врачи скорой помощи. Сейчас Ляшева судят по двум статьям, за причинение тяжкого вреда здоровью, и за совершение умышленного убийства.

— Желаете ли вы, выразить свое отношение к обвинению? Признаете ли вы свою вину или нет, в полном объеме предъявленных обвинений, или частично?

«Да, я признаю свою вину, в полном объеме, искренне раскаиваюсь», — говорит подсудимый Марат Ляшев.

На процессе начался допрос свидетелей.

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